Bif&st a Bari, svelati i primi protagonisti. Roberto Andò sarà presidente di giuria

Torna a Bari, dal 21 al 28 marzo 2026, il BIF&ST – Bari International Film&Tv Festival, giunto alla sua 17ª edizione. La manifestazione, promossa dalla Regione Puglia e prodotta dalla Fondazione Apulia Film Commission, si svolgerà in collaborazione con il Comune di Bari, l’Università degli Studi “Aldo Moro” e altri partner istituzionali.

La direzione artistica è affidata per il secondo anno consecutivo al giornalista e critico cinematografico Oscar Iarussi. Il festival conferma l’attenzione al cinema europeo e mediterraneo, con l’obiettivo di rafforzare il proprio profilo internazionale e favorire il dialogo tra culture attraverso il linguaggio audiovisivo.

Alla presidenza della giuria del Concorso Internazionale Meridiana è stato chiamato Roberto Andò, regista e scrittore palermitano, tra le figure più riconosciute del cinema europeo contemporaneo. Andò ha collaborato nel corso della sua carriera con maestri come Francesco Rosi, Federico Fellini, Michael Cimino e Francis Ford Coppola, firmando opere come Viva la libertà, Le confessioni, Il bambino nascosto e i più recenti La stranezza e L’abbaglio. Le serate inaugurale e conclusiva del festival saranno condotte da Irene Maiorino, attrice impegnata tra cinema, teatro e televisione, che affiancherà il direttore artistico Iarussi sul palco. Maiorino è recentemente apparsa nell’ultima stagione de L’Amica Geniale e sarà prossimamente protagonista in produzioni per HBO Max e Netflix.

Il programma del BIF&ST 2026 si inserisce anche nelle celebrazioni per il centenario della nascita di Dario Fo. In calendario una proiezione speciale del film Lo svitato (1956) di Carlo Lizzani, introdotta da Jacopo Fo, che incontrerà anche gli studenti per un momento di confronto sull’eredità culturale e artistica del Premio Nobel per la Letteratura. Nei prossimi mesi saranno resi noti il calendario completo degli eventi, gli ospiti e le sezioni in programma.

