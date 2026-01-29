Un cinema dedicato a Lino Banfi: l’idea del Comune di Canosa di Puglia

Riportare il cinema in un paese che non ne ha più uno da anni e realizzarlo, lì dove per decenni le pellicole cinematografiche venivano proiettate. E dargli il nome del più illustre dei cittadini: Lino Banfi. È quanto intende fare l’amministrazione di Canosa di Puglia, nel nord Barese, guidata dal sindaco Vito Malcangio che nel corso del Consiglio comunale ha annunciato “l’intenzione di attivarsi per concorrere e ottenere finanziamenti regionali, ministeriali, europei e far sì che la città possa dotarsi di sale cinematografiche, contenitori culturali, museali, di intrattenimento e laboratori artistici, riattivando il cineteatro Scorpion oramai chiuso da molti anni”.

“L’idea è che, all’esito di ottenimento di finanziamenti e dei lavori necessari, possa nascere un cineteatro -museo comunale intitolato al maestro Lino Banfi”, ha aggiunto il primo cittadino convinto che “il recupero funzionale dell’edificio rappresenterebbe un passo in avanti importante in termini di qualità urbana, offerta culturale e vitalità sociale”.