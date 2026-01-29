Giochi del Mediterraneo a Taranto, Decaro: “Occasione straordinaria per la Puglia”

Si è svolto a Taranto un incontro operativo tra la Regione Puglia e il Comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo per definire le prossime fasi di preparazione dell’evento. Al tavolo, nella nuova sede del Comitato, hanno partecipato il presidente della Regione Antonio Decaro, gli assessori regionali Donato Pentassuglia e Cristian Casili, il capo di gabinetto Davide Pellegrino, il presidente della Provincia di Taranto Gianfranco Palmisano e il sindaco Piero Bitetti, con il ministro per lo Sport Andrea Abodi collegato in videoconferenza e il commissario Massimo Ferrarese presente.

Nel corso dell’incontro è stata condivisa la necessità di avviare tavoli di lavoro su alcuni ambiti strategici: infrastrutture e viabilità, piano sanitario, presenza della Protezione civile ed eventi collaterali. L’obiettivo è coordinare le attività in vista dell’appuntamento di agosto e garantire che gli investimenti programmati producano ricadute durature sul territorio.

Il Comitato ha fornito aggiornamenti sugli iter procedurali per la realizzazione e la riqualificazione degli impianti sportivi destinati alle competizioni, mentre la Regione ha confermato il supporto su servizi per migliorare l’accessibilità delle strutture e l’accoglienza delle delegazioni.

Nel confronto si è parlato anche di risorse, con la possibilità di ulteriori stanziamenti e di collaborazioni con sponsor privati, sulla scia di quanto avviene per i grandi eventi sportivi internazionali. La Regione ha ribadito la disponibilità a lavorare in sinergia con il Governo e il Commissario per trasformare i Giochi del Mediterraneo in un evento con ricadute non solo sportive, ma anche economiche, sociali e turistiche.