A Bari la ricerca sui boschi: il 95% dei pugliesi li vede come risorsa

Per i pugliesi i boschi non sono solo paesaggi da ammirare, ma una risorsa concreta per affrontare una delle sfide più urgenti del nostro tempo: la crisi climatica. È questa la fotografia che emerge da una ricerca presentata a Bari, che racconta un rapporto sempre più consapevole e attivo tra cittadini e patrimonio forestale.

Secondo i dati, il 95% dei pugliesi considera le foreste un alleato fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici, mentre oltre sei persone su dieci chiedono più spazi verdi vicino ai luoghi in cui vivono. Numeri che confermano una sensibilità ambientale in crescita e che, in alcuni casi, supera la media nazionale. I risultati sono stati illustrati nella sede dell’Università Aldo Moro di Bari, nell’ambito del progetto #RigeneraBoschi di Sorgenia, che da oltre un anno monitora lo stato di salute di cinque aree forestali italiane, tra cui il bosco dell’Incoronata, nel territorio di Foggia.

La ricerca, intitolata “Il rapporto degli italiani con i boschi e le foreste”, ha coinvolto più di 2.200 adulti in tutta Italia tra maggio e luglio 2025, mettendo in luce una crescente attenzione verso l’ambiente anche in Puglia. Il confronto con uno studio analogo realizzato nel 2020 mostra un dato significativo: oggi i cittadini pugliesi hanno una percezione più realistica dell’estensione del patrimonio boschivo regionale e nazionale. La sovrastima della superficie forestale, pur ancora presente, si è ridotta a tre punti percentuali rispetto ai dati ufficiali, che indicano in poco più di 11 milioni di ettari la copertura forestale italiana, pari al 37% del territorio nazionale.

Dalla ricerca emerge anche un interesse sempre più marcato per le esperienze da vivere nei boschi. Oltre un terzo dei pugliesi dichiara di aver sperimentato attività legate ai suoni della natura, mentre quasi la metà si dice interessata a pratiche come meditazione e yoga all’aperto. Meno diffusa, rispetto alla media nazionale, è invece la raccolta di prodotti forestali, praticata dal 31% degli intervistati in Puglia.

Un altro dato rilevante riguarda il bisogno di informazione ambientale. La Puglia si colloca tra le regioni con la domanda più alta: molti cittadini chiedono maggiore approfondimento su biodiversità e aree protette, sul legame tra boschi e salute e sulle strategie per contrastare la crisi climatica. Segnali che indicano una comunità sempre più attenta e pronta a riconoscere nei boschi non solo un patrimonio naturale, ma anche un alleato prezioso per il futuro del territorio.

(In foto la Foresta di Mercadante)