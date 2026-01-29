Giochi e gadget privi dei controlli di sicurezza venduti vicino alle scuole, il sequestro a Brindisi

I finanzieri hanno eseguito un’operazione di controllo economico del territorio nelle aree adiacenti a diversi plessi scolastici del Comune di San Vito dei Normanni, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei minori e delle loro famiglie. L’intervento ha portato al sequestro di numerosi giocattoli e gadget risultati non conformi alle normative in materia di sicurezza dei prodotti.

Secondo quanto accertato, alcuni articoli destinati ai bambini erano privi delle informazioni obbligatorie e delle indicazioni in lingua italiana previste dalla legge. Nel corso delle verifiche è stata inoltre contestata l’omessa installazione del registratore telematico per la vendita dei giocattoli, in violazione della normativa fiscale. Le indagini hanno permesso di ricostruire un sistema di vendita che si svolgeva nei pressi delle scuole dell’infanzia ed elementari, soprattutto negli orari di ingresso e uscita degli alunni. I soggetti coinvolti distribuivano volantini pubblicitari con l’offerta di giocattoli e articoli per bambini a prezzi particolarmente bassi, per poi tornare il giorno successivo a effettuare la vendita diretta degli stessi prodotti.

L’operazione rientra in un più ampio piano di contrasto alla commercializzazione di merce non sicura e alla tutela del mercato legale, con particolare attenzione alla protezione delle fasce più vulnerabili della popolazione. Le famiglie, spesso attratte da prezzi convenienti, possono infatti essere esposte a rischi legati all’acquisto di prodotti di dubbia provenienza e non conformi agli standard di sicurezza. La Guardia di Finanza invita i cittadini a segnalare eventuali situazioni analoghe al numero di pubblica utilità 117, per consentire interventi tempestivi a tutela della collettività.