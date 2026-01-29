GIOVEDì, 29 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,852 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,852 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Presunta aggressione in una scuola del Brindisino, genitori denunciano un docente

In corso le indagini

Pubblicato da: redazione | Gio, 29 Gennaio 2026 - 09:47
polizia
  • 26 sec

I genitori di un alunno di 14 anni hanno presentato una denuncia alla polizia per un presunto episodio avvenuto nei giorni scorsi in una scuola secondaria di primo grado del territorio brindisino. Secondo quanto riferito, durante una lezione un docente avrebbe spinto il ragazzo contro un muro e gli avrebbe rivolto frasi dal tono minaccioso.

La segnalazione è stata formalizzata attraverso l’avvocato Antonello Anglani. Nella denuncia si ipotizzano i reati di minaccia, violenza privata e abuso dei mezzi di correzione e disciplina. Le espressioni attribuite al docente, riferite in dialetto, sarebbero state interpretate come minacce di morte. Sull’episodio dovranno ora fare chiarezza gli investigatori e la Procura, chiamati a verificare la dinamica dei fatti e le responsabilità. Dell’accaduto è stato informato anche il dirigente scolastico dell’istituto.

Nella denuncia, i familiari del ragazzo precisano inoltre che l’iniziativa non è finalizzata a un risarcimento a fini personali: qualora un eventuale procedimento dovesse portare a un indennizzo, la somma verrebbe devoluta a una onlus impegnata nell’assistenza a giovani e studenti orfani.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, lavori Brt su corso Vittorio...

L’Amtab. informa che a seguito di ordinanza emanata dalla Ripartizione Infrastrutture...
- 29 Gennaio 2026
Bari , Calcio , Sport

Bari – Palermo: la storia. Longo:...

Anticipo di lusso per il campionato di Serie B: allo stadio...
- 29 Gennaio 2026
Salute e Medicina

Bari, cancro al seno: per la...

Il tessuto addominale di una paziente di 55 anni è stato...
- 29 Gennaio 2026
Attualità

Viaggi, Bari tra le mete più...

Si chiude un anno da record per il settore dei viaggi...
- 29 Gennaio 2026