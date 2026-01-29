GIOVEDì, 29 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,862 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,862 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

“Note di Cantiere” a Bari, in via Argiro Alberto Di Leone omaggia Ennio Morricone

Appuntamento a domani

Pubblicato da: redazione | Gio, 29 Gennaio 2026 - 11:28
Alberto Di Leone
  • 39 sec

Prosegue la rassegna “Note di Cantiere”, l’iniziativa del Comune di Bari in collaborazione con Puglia Culture che, dal 2 dicembre, propone concerti gratuiti per trasformare il cantiere di via Argiro in un palcoscenico a cielo aperto. Venerdì 30 gennaio, a partire dalle ore 18.30, è in programma il penultimo appuntamento con l’Alberto Di Leone Quartet e lo spettacolo “C’era una volta Ennio Morricone”.

Il quartetto renderà omaggio al celebre compositore reinterpretando in chiave jazz alcuni dei suoi brani più noti, tratti dalle colonne sonore dei film che ne hanno segnato la carriera, proponendo una lettura musicale che unisce la dolcezza delle melodie originali a nuove sonorità. Sul palco Alberto Di Leone alla tromba e al flicorno, Antonio Laviero al pianoforte, Antonello Losacco al contrabbasso e al basso elettrico e Maurizio Lampugnani alle percussioni.

La rassegna punta a valorizzare via Argiro e a sostenere le attività commerciali della zona, trasformando i lavori in corso in un’occasione di partecipazione e collaborazione tra cittadini, artisti e territorio. Il prossimo e ultimo appuntamento è in programma venerdì 6 febbraio con il Giuseppe Venezia Quartet. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito con inizio alle ore 18.30. Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito di Puglia Culture.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cultura

“Note di Cantiere” a Bari, in...

Prosegue la rassegna “Note di Cantiere”, l’iniziativa del Comune di Bari...
- 29 Gennaio 2026
Nazionale

Nuovo codice della strada, Consulta su...

La nuova formulazione dell’articolo 187 del codice della strada non è...
- 29 Gennaio 2026
Dalla città

Crac Banca Popolare di Bari, Codacons...

A seguito della recente sentenza del Tribunale civile di Bari che...
- 29 Gennaio 2026
Attualità

Salario minimo a 9 euro l’ora:...

E' stato pubblicato il primo avviso di gara della Regione Puglia...
- 29 Gennaio 2026