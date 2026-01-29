“Note di Cantiere” a Bari, in via Argiro Alberto Di Leone omaggia Ennio Morricone

Prosegue la rassegna “Note di Cantiere”, l’iniziativa del Comune di Bari in collaborazione con Puglia Culture che, dal 2 dicembre, propone concerti gratuiti per trasformare il cantiere di via Argiro in un palcoscenico a cielo aperto. Venerdì 30 gennaio, a partire dalle ore 18.30, è in programma il penultimo appuntamento con l’Alberto Di Leone Quartet e lo spettacolo “C’era una volta Ennio Morricone”.

Il quartetto renderà omaggio al celebre compositore reinterpretando in chiave jazz alcuni dei suoi brani più noti, tratti dalle colonne sonore dei film che ne hanno segnato la carriera, proponendo una lettura musicale che unisce la dolcezza delle melodie originali a nuove sonorità. Sul palco Alberto Di Leone alla tromba e al flicorno, Antonio Laviero al pianoforte, Antonello Losacco al contrabbasso e al basso elettrico e Maurizio Lampugnani alle percussioni.

La rassegna punta a valorizzare via Argiro e a sostenere le attività commerciali della zona, trasformando i lavori in corso in un’occasione di partecipazione e collaborazione tra cittadini, artisti e territorio. Il prossimo e ultimo appuntamento è in programma venerdì 6 febbraio con il Giuseppe Venezia Quartet. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito con inizio alle ore 18.30. Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito di Puglia Culture.