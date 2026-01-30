VENERDì, 30 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,877 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,877 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Ancora violenza sulle strade di Bari. Rissa a colpi di bottiglia nel quartiere Umbertino

L'ennesimo episodio - VIDEO -

Pubblicato da: redazione | Ven, 30 Gennaio 2026 - 09:34
rissa
  • 57 sec

I video e le immagini lasciano poco spazio all’interpretazione. Quello a cui hanno assistito intorno alla mezzanotte i residenti del quartiere Umbertino è l’ennesimo caso di violenza per le strade cittadine. A pubblicare e a denunciare gli atti violenti che si perpetuano nel cuore di Bari il Comitato Salvaguardia quartiere Umbertino. “Ancora episodi di violenza (rissa) questa notte nell’ Umbertino – scrivono – Ore 24,00 circa, immagini immediatamente successive alla rissa anche a colpi di bottiglia”. In effetti si vede chiaramente dai frame gente, nei pressi di largo Adua, che scappa e qualcuno che si rincorre. Si sente anche il rumore di una bottiglia.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Estate di musica in Puglia, a...

Arrivano i primi annunci ufficiali per l’estate musicale 2026 a Trani....
- 30 Gennaio 2026
Eventi

Bari, partito iter per il corteo...

Manca ancora qualche mese, ma è stata già messa in moto...
- 30 Gennaio 2026
Dalla città

Bari, indignazione in piazza Redentore: c’è...

Urina sul sgrato della chiesa sotto gli occhi di tutti. Alle...
- 30 Gennaio 2026
Nazionale

Turismo e terme: crescono i viaggi...

Dal Rapporto Unioncamere-Isnart emerge che si sono spesi oltre 5 miliardi...
- 30 Gennaio 2026