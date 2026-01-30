I video e le immagini lasciano poco spazio all’interpretazione. Quello a cui hanno assistito intorno alla mezzanotte i residenti del quartiere Umbertino è l’ennesimo caso di violenza per le strade cittadine. A pubblicare e a denunciare gli atti violenti che si perpetuano nel cuore di Bari il Comitato Salvaguardia quartiere Umbertino. “Ancora episodi di violenza (rissa) questa notte nell’ Umbertino – scrivono – Ore 24,00 circa, immagini immediatamente successive alla rissa anche a colpi di bottiglia”. In effetti si vede chiaramente dai frame gente, nei pressi di largo Adua, che scappa e qualcuno che si rincorre. Si sente anche il rumore di una bottiglia.
Ancora violenza sulle strade di Bari. Rissa a colpi di bottiglia nel quartiere Umbertino
L'ennesimo episodio - VIDEO -
