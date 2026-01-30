VENERDì, 30 GENNAIO 2026
Auto contromano sulla strada per Altamura: “Poteva finire in tragedia” – VIDEO

Le immagini immortalate da un cittadino sono diventate subito virali

Pubblicato da: redazione | Ven, 30 Gennaio 2026 - 15:38
Auto contromano, è accaduto questa mattina, intorno alle 12.30, sulla ss96, la strada che da Bari porta ad Altamura, in direzione Bari. A denunciare l’episodio un cittadino, in particolare un camionista, che ha condiviso il video sui social raccontando di essere intervenuto in prima persona per allertare gli automobilisti e il protagonista della vicenda, un anziano, esortato a fare inversione.

“Oggi, in data 30 Gennaio 2026,alle ore 12:30 – si legge sul post – ho sconfitto la morte. Ho cambiato il destino ad alcune persone, un destino senza ritorno sicuramente. Alla fine sono salito sul guardrail scavalcandolo e bloccato tutto il traffico proveniente dalla parte opposta. L’anziano poi è riuscito a fare inversione. Poi dicono, che i camionisti sono assassini”, conclude.

Video e foto Peppe Dileo

