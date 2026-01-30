VENERDì, 30 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,877 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,877 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Si presenta al lavoro e minaccia di morte la ex con un coltello: ai domiciliari un 49enne

Intervento dei carabinieri di Taranto : scatta il Codice Rosso

Pubblicato da: redazione | Ven, 30 Gennaio 2026 - 10:26
foto freepik
  • 16 sec

Si è presentato sul luogo di lavoro dell’ex convivente e l’ha minacciata di morte. Aveva con sé un coltello a serramanico di grosse dimensioni. Per questo i carabinieri della compagnia di Taranto hanno arrestato in flagranza e messo ai domiciliari un 49enne del posto, ritenuto responsabile di atti persecutori. La vittima, una 44enne, ha contattato il 112 cogliendo la gravità della situazione e permettendo l’immediato intervento dei militari che hanno bloccato e perquisito l’uomo trovandogli indosso il coltello.

Nel formalizzare la denuncia, la donna ha ricostruito un contesto definito allarmante: da circa un anno, dal marzo 2025, l’ex compagno avrebbe messo in atto comportamenti vessatori continui, tra minacce e aggressioni fisiche, mai denunciati prima per paura di ritorsioni. Alla luce degli elementi raccolti, è stato attivato il protocollo Codice Rosso, garantendo tutela immediata alla vittima e avviando le procedure previste per i casi di violenza e stalking. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Estate di musica in Puglia, a...

Arrivano i primi annunci ufficiali per l’estate musicale 2026 a Trani....
- 30 Gennaio 2026
Eventi

Bari, partito iter per il corteo...

Manca ancora qualche mese, ma è stata già messa in moto...
- 30 Gennaio 2026
Dalla città

Bari, indignazione in piazza Redentore: c’è...

Urina sul sgrato della chiesa sotto gli occhi di tutti. Alle...
- 30 Gennaio 2026
Nazionale

Turismo e terme: crescono i viaggi...

Dal Rapporto Unioncamere-Isnart emerge che si sono spesi oltre 5 miliardi...
- 30 Gennaio 2026