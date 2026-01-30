Bari, il centrodestra incontra il questore. Chiesta maggiore attenzione alla sicurezza della città

Mercoledì si è svolto un incontro di due ore dei consiglieri comunali Amoruso, Carrieri, Patruno e Romito con il nuovo questore Gargano. “Quasi due ore di confronto con il nuovo Questore di Bari, Gargano spiegano – ci confermano che i cittadini possono contare su un dirigente della Polizia di Stato di alto profilo, dotato di competenza, passione e grande dedizione al suo incarico. Abbiamo trovato un Questore pienamente consapevole delle criticità esistenti e fermamente determinato ad affrontare i tanti problemi di ordine pubblico che interessano la città.

Particolarmente importante – continuano gli esponenti del centrodestra – è stata la condivisione della nostra richiesta di un maggiore coinvolgimento dei circa 600 agenti della Polizia Locale nelle politiche di sicurezza urbana. Per questo ci aspettiamo che Sindaco, Assessore competente e Comandante della Polizia Locale vogliano finalmente destinare un congruo numero di agenti al supporto operativo delle Forze di Polizia statali.

Siamo estremamente soddisfatti del lungo e approfondito incontro con il Questore e alcuni suoi collaboratori: abbiamo ricevuto ampie assicurazioni che le principali problematiche da noi segnalate saranno affrontate in maniera risolutiva nei prossimi mesi.

In particolare, per le aree di piazza Umberto, piazza Aldo Moro e piazza Cesare Battisti, è previsto un rafforzamento dei presidi e dei controlli di polizia, con interventi pressoché quotidiani. Anche la delicata questione delle interruzioni delle linee ferroviarie in zona CARA sarà a breve affrontata con specifici interventi infrastrutturali, già in fase di valutazione tecnica.

Per parte nostra abbiamo assicurato al Questore la massima collaborazione istituzionale, anche nel sollecitare eventuali necessità operative presso il Ministro dell’Interno Piantedosi. Per la delegazione consiliare Lega – Romito Sindaco la sicurezza urbana della città di Bari resta una priorità assoluta, sulla quale continueremo a lavorare con serietà, determinazione e spirito di collaborazione con tutte le istituzioni competenti”.