Bari, quartiere Libertà al buio. “Sicurezza a rischio”

Il quartiere Liberta, in particolare via Mario Rossani, è al buio per illuminazione pubblica difettosa. “A chi spetta intervenire”, visto che la “sicurezza è a rischio”, si chiedono Luigi Cipriani e Antonio De Cicco, del politico del Movimento Politico Riprendiamoci il Futuro, ai quali continuano a pervenire lamentele da parte di residenti e commercianti della zona suddetta.

“L’oscurità di via Mario Rossani – spiegano infatti – potrebbe favorire episodi delittuosi e rende questo tratto di quartiere inquietante e malsicuro. Le numerose segnalazioni inoltrate in passato all’URP del Comune di Bari, a tutt’oggi non è mai intervenuto nessuno per risolvere la situazione. In più circostanze, gli addetti della Polizia Municipale e dell’URP del Comune hanno asserito che il loro compito si limita alla segnalazione di tali anomalie e che non possono fare altro”. Cipriani e De Cicco pertanto, ancora una volta, chiedono “un intervento immediato al fine di porre fine allo stato di oscurità nel tratto di strada in oggetto, che potrebbe agevolare aggressioni a cose e/o persone ed eventuali rapine”.