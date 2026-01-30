VENERDì, 30 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,877 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,877 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, quartiere Libertà al buio. “Sicurezza a rischio”

Via Mario Rossani da giorni al buio per illuminazione pubblica difettosa

Pubblicato da: redazione | Ven, 30 Gennaio 2026 - 08:55
Via N Bavaro
  • 26 sec

Il quartiere Liberta, in particolare via Mario Rossani, è al buio per illuminazione pubblica difettosa. “A chi spetta intervenire”, visto che la “sicurezza è a rischio”, si chiedono Luigi Cipriani e Antonio De Cicco, del politico del Movimento Politico Riprendiamoci il Futuro, ai quali continuano a pervenire lamentele da parte di residenti e commercianti della zona suddetta.

“L’oscurità di via Mario Rossani – spiegano infatti – potrebbe favorire episodi delittuosi e rende questo tratto di quartiere inquietante e malsicuro. Le numerose segnalazioni inoltrate in passato all’URP del Comune di Bari, a tutt’oggi non è mai intervenuto nessuno per risolvere la situazione. In più circostanze, gli addetti della Polizia Municipale e dell’URP del Comune hanno asserito che il loro compito si limita alla segnalazione di tali anomalie e che non possono fare altro”. Cipriani e De Cicco pertanto, ancora una volta, chiedono “un intervento immediato al fine di porre fine allo stato di oscurità nel tratto di strada in oggetto, che potrebbe agevolare aggressioni a cose e/o persone ed eventuali rapine”.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Estate di musica in Puglia, a...

Arrivano i primi annunci ufficiali per l’estate musicale 2026 a Trani....
- 30 Gennaio 2026
Eventi

Bari, partito iter per il corteo...

Manca ancora qualche mese, ma è stata già messa in moto...
- 30 Gennaio 2026
Dalla città

Bari, indignazione in piazza Redentore: c’è...

Urina sul sgrato della chiesa sotto gli occhi di tutti. Alle...
- 30 Gennaio 2026
Nazionale

Turismo e terme: crescono i viaggi...

Dal Rapporto Unioncamere-Isnart emerge che si sono spesi oltre 5 miliardi...
- 30 Gennaio 2026