Bari, indignazione in piazza Redentore: c’è chi urina sul sagrato della chiesa

Davanti a bambini e famiglie - VIDEO -

Pubblicato da: redazione | Ven, 30 Gennaio 2026 - 13:16
piazza redentore
  • 5 sec

Urina sul sgrato della chiesa sotto gli occhi di tutti. Alle 20 noncurante della presenza di altre persone, anche minori, ma soprattutto del rispetto del luogo e della città. Il video è girato dal consigliere comunale Luca Bratta.

“Piazza Del Redentore, davanti a bambini e famiglie – scrive – un rom pensa bene di urinare davanti al portone di una chiesa. La gravità di tutto, oltre al gesto deplorevole, è l’assuefazione di una politica che non reagisce, non si indigna, non interviene. Integrazione e rispetto sono valori reciproci e non a senso unico o accettati di diritto. L’esasperazione di un quartiere e di una città non sono mai prevedibili ma sicuramente sono ai limiti della sopportazione”.

video di Luca Bratta

 

