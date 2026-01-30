Bari, indignazione in piazza Redentore: c’è chi urina sul sagrato della chiesa

Urina sul sgrato della chiesa sotto gli occhi di tutti. Alle 20 noncurante della presenza di altre persone, anche minori, ma soprattutto del rispetto del luogo e della città. Il video è girato dal consigliere comunale Luca Bratta.

“Piazza Del Redentore, davanti a bambini e famiglie – scrive – un rom pensa bene di urinare davanti al portone di una chiesa. La gravità di tutto, oltre al gesto deplorevole, è l’assuefazione di una politica che non reagisce, non si indigna, non interviene. Integrazione e rispetto sono valori reciproci e non a senso unico o accettati di diritto. L’esasperazione di un quartiere e di una città non sono mai prevedibili ma sicuramente sono ai limiti della sopportazione”.

video di Luca Bratta