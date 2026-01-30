Bari, memoriale di calcio dedicato a Nicolas Vincenti: oltre 100 atleti da tutta Italia

Si terrà domani, sabato 31 gennaio, con inizio alle ore 9.30, nello stadio di San Pio, il 1° memorial di calcio “Nicolas Visconti”, quadrangolare dedicato alla memoria di Nicolas Visconti promosso nel segno dello sport, della partecipazione e dei valori sociali e aggregativi che il calcio rappresenta. L’evento, che vedrà la partecipazione di oltre 100 atleti provenienti da tutta Italia, è organizzato dall’ASD Geometri Bari con il patrocinio del Collegio provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Bari e con la partecipazione dell’ASD Geosport, gruppo impegnato nell’organizzazione di manifestazioni sportive ed eventi a livello nazionale per la categoria dei geometri.

Ad affrontarsi sul campo di San Pio saranno squadre iconiche del mondo dei tecnici italiani: Nazionale ASD Geosport, ASD Geometri Bari, ASD Ingegneri Bari Pilade Foti, Amici di Nicolas.

“Questa è la magia dello sport, che unisce e dà valore al ricordo di persone speciali – commenta Sante Sisto, geometra, dirigente e capitano dell’ASD Geometri Bari -. Il ricordo di Nicolas, persona di grande valore umano e professionale, che ha lasciato un segno profondo tra i suoi colleghi e tra tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo, resterà vivo nella memoria della comunità dei geometri e nello spirito del calcio”.

“Lo sport rappresenta da sempre uno dei pilastri fondamentali dei valori che uniscono una comunità: rispetto, solidarietà, memoria e condivisione – dichiara Lorenzo Leonetti, consigliere delegato allo Sport della Città di Bari -. Il ricordo di Nicolas, onorato dai suoi colleghi geometri attraverso un momento di sport e partecipazione, è una testimonianza concreta della capacità che lo sport ha nel trasformare il dolore in un messaggio positivo e collettivo”.

Il 1° memorial di calcio “Nicolas Visconti” si propone come un appuntamento sportivo e commemorativo di rilievo per la città, capace di unire istituzioni, professionisti e comunità nel ricordo e nella condivisione di valori comuni.