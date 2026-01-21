Alla coppia Toti e Tata il titolo di «Ambasciatore del Fischietto di Rutigliano»

Rutigliano si prepara a vivere uno dei momenti più attesi della Fiera del Fischietto in Terracotta 2026: la cerimonia ufficiale di conferimento del titolo di «Ambasciatore del Fischietto di Rutigliano», in programma domenica 25 gennaio alle ore 18.00 presso il Teatro Metamorfosi.

Nel corso dell’evento, il prestigioso riconoscimento sarà assegnato agli attori e comici pugliesi Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, in arte Toti e Tata, protagonisti indiscussi della cultura e dello spettacolo nostrano, chiamati a rappresentare e promuovere la storica tradizione del fischietto in terracotta, simbolo identitario della comunità rutiglianese. Il titolo di Ambasciatore del Fischietto di Rutigliano viene conferito a personalità di rilievo del mondo della cultura, dell’arte, dello spettacolo e delle istituzioni. Negli anni scorsi, il riconoscimento è stato attribuito a Gabriella Carlucci, Michele Mirabella, Toni Santagata, Sergio Rubini, Anna Falchi, Vittorio Sgarbi, Antonio Decaro, Dario Vergassola, Lino Banfi, Pippo Mezzapesa, Gianni Ciardo e, per

ultimo, Beppe Convertini.

Tocca ora, dunque, a Solfrizzi e Stornaiolo, due veri amanti della pugliesità, capaci di raccontare la nostra terra con ironia, intelligenza e quel sorriso che ci fa sentire subito a casa. Proprio come i fischietti in terracotta che, con suoni e forme semplici, riescono a raccontare le storie, le tradizioni e le radici della nostra terra.