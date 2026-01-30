Bari, Torre Quetta si prepara alla riapertura: in arrivo novità su eventi e food

Ancora non si conosce la data esatta di riapertura di Torre Quetta, ma i gestori sono già al lavoro per pianificare la prossima estate con l’obiettivo di rinnovare l’organizzazione e l’offerta complessiva. Secondo quanto dichiarato dai responsabili del Gruppo Ideazione Srl , al momento si è in attesa di conoscere dall’amministrazione comunale la data e i dettagli ufficiali della riapertura, per ora anticipati solo a mezzo stampa, ma non manca la volontà prepararsi al meglio al fine di rendere gli spazi maggiormente fruibili ai cittadini.

“Stiamo già lavorando al nuovo taglio organizzativo da dare alla nuova Torre Quetta – spiegano – ma per offrire un servizio ottimale alla cittadinanza, come nostra abitudine, è necessario essere informati per tempo”. I gestori sottolineano il ruolo centrale dell’area come punto di aggregazione per la città, capace di ospitare un ampio ventaglio di iniziative che spaziano dallo sport allo spettacolo, dalle attività del terzo settore alla proposta gastronomica e all’intrattenimento. “Il ritorno di Torre Quetta rappresenta un passaggio importante per i cittadini e per Bari – aggiungono –. Sono previsti numerosi cambiamenti, sia dal punto di vista organizzativo che dell’offerta food, con grandi riconferme e nuove realtà pronte a entrare, per rilanciare una Torre Quetta più bella e funzionale e rafforzarne l’importanza e le potenzialità per il futuro della città”.