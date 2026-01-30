Estate di musica in Puglia, a Trani in concerto Coez e Luca Carboni

Arrivano i primi annunci ufficiali per l’estate musicale 2026 a Trani. L’agenzia di eventi Gs23 ha presentato i due appuntamenti di apertura della stagione, confermando la volontà di valorizzare la città attraverso una programmazione capace di attirare pubblico da tutta la regione, con concerti ospitati nella cornice di piazza Santa Maria Colonna.

Il primo artista a salire sul palco sarà Coez, in programma il 30 luglio con il progetto “From the Rooftop / Live 2026”. Il cantautore romano, tra i nomi più amati del panorama musicale italiano, proporrà una formula nata come esperienza intima e diventata negli anni un vero e proprio format live, caratterizzato da arrangiamenti essenziali e da un contatto diretto con il pubblico.

Il secondo grande appuntamento è fissato per il 21 agosto 2026 con Luca Carboni. Il cantautore bolognese porterà a Trani una tappa del tour “Rio ari o Live”, progetto che ripercorre la sua carriera e prende il nome dall’iconica emissione vocale che apre il suo album d’esordio del 1984. Lo spettacolo unirà brani storici e nuove riletture, con un taglio fortemente legato alla memoria e all’identità artistica dell’autore. Entrambi i concerti si terranno in piazza Santa Maria Colonna, spazio scelto come fulcro della programmazione estiva per il suo valore paesaggistico e culturale. I biglietti sono già disponibili sul circuito TicketOne.