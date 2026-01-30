Scontro frontale nelle vicinanze di Bitonto: perde la vita un trentenne di Giovinazzo

È di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto la notte scorsa sulla provinciale 156, vicino a Bitonto in provincia di Bari. La vittima è il 30enne Giuseppe Vero originario di Giovinazzo, mentre la persona rimasta ferita ha 24 anni ed è ricoverata in condizioni serie nel Policlinico di Bari. Le auto coinvolte sono due utilitarie che, per cause da chiarire, si sono scontrate frontalmente per poi finire fuori strada. Per la vittima sono stati inutili i soccorsi prestati dal 118 che invece, ha stabilizzato il ferito trasportato in ospedale. Per estrarre i corpi dalla lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Indagano gli agenti del commissariato di Bitonto