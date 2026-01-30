Troppo Palermo per questo Bari: al ‘San Nicola’ finisce 0-3

Nel calcio non basta la buona volontà per ottenere i risultati, soprattutto se non supportata da una buona dose di fortuna. E’ quello che è accaduto questa sera tra Bari e Palermo con gli uomini di Inzaghi che hanno portato via i tre punti dal ‘San Nicola’ facendo valere il tasso tecnico superiore oltre ad una maggiore prestanza fisica. La formazione di Longo ha lottato ed eseguito i dettami tattici del proprio mister, ma al cospetto di una formazione di ben altra caratura, non è bastato.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida al Palermo, il tecnico del Bari Moreno Longo, deve rinunciare a Nikolaou, Castrovilli, Maggiore e Antonucci, ma può contare sui nuovi arrivi Cavuoti, Çuni ed Esteves. L’allenatore piemontese schiera i suoi col modulo 3-4-2-1: in difesa c’è il debutto di Stabile, mentre in avanti De Pieri e Rao supportano Moncini.

Nel Palermo, il tecnico Pippo Inzaghi deve fare a meno di Veroli, Magnani e Diakité. L’ex bomber del Milan schiera i suoi col modulo 3-4-2-1: c’è Pohjanpalo, panchina per Vasic.

PRIMO TEMPO: Dopo un buon avvio dei biancorossi è il Palermo a sfiorare la rete all’11’: Le Douaron calcia da posizione defilata, con il pallone che esce di poco a lato del palo. Altra grande chance per i rosanero al 22’, con Bani che calcia fuori a pochi passi dalla porta biancorossa dopo una respinta di Cerofolini su tiro di Segre. Il Bari si fa vedere al 29’ con Rao, ma la conclusione del fantasista è facile preda di Joronen. Ranocchia prova la grande conclusione di sinistro al 36’, palla alta sopra la traversa. Stabile cerca gloria in area siciliana al 40’, ma la sua conclusione è da dimenticare. Problema muscolare per Rao al 45’: dentro Dickmann. Termina così il primo tempo: le squadre vanno al riposo sul risultato di 0-0.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con gli stessi 22 che hanno concluso la prima frazione di gioco. Pericoloso il Palermo al minuto 51 con un tiro di Pohjanpalo, deviato da un compagno di squadra. Ci prova Bani al minuto 56, ma il suo colpo di testa termina alto. La formazione di Inzaghi sblocca il risultato al minuto 57 con la “bestia nera” Le Douaron, che sovrasta Dickmann e supera Cerofolini con un preciso colpo di testa. Longo corre ai ripari al minuto 63: dentro Cuni e Cavuoti, fuori De Pieri e Mane. Ma il Palermo raddoppia al minuto 67 con Pohjanpalo, che svetta più in alto di Dorval e Pucino e batte Cerofolini con un potente colpo di testa. Al minuto 76 entrano anche Esteves e Gytkjaer, al posto di Moncini e Braunoder. L’81 vede Gyasi conquistare un calcio di rigore per fallo di Cistana: sul dischetto si presenta Ranocchia, che batte ancora Cerofolini. La partita non ha più nulla da raccontare sino al triplice fischio del signor Rapuano: Bari-Palermo, edizione 2025/26, è storia. Allo stadio San Nicola termina 0-3.

PAGELLE: Stabile debuto in chiaroscuro. Rao si fa male sul più bello

Cerofolini 6, Cistana 6, Pucino 6, Stabile 5,5, Mane 5,5 (63′ Cavuoti 5,5), Verreth 5, Braunoder 5 (76′ Esteves sv), Dorval 5,5, De Pieri 5 (63′ Cuni 5,5), Rao 6 (45′ Dickmann 5), Moncini 5 (76′ Gytkjaer sv)

Longo 5,5

TABELLINO

Risultato finale: 0 – 3

Marcatori: 57′ Le Douaron 67′ Pohjanpalo 83′ Ranocchia rig.

Ammoniti: Pucino, Stabile, Palumbo. Dickmann, Ranocchia, Pierozzi, Bereszynski

Tiri in porta: 1 – 5

Corner: 3 – 7

Possesso palla: 50% 50%

Spettatori: 10.636 (5.134 abbonati; 0 tifosi ospiti, trasferta vietata ai residenti in provincia di Palermo)

FORMAZIONI INIZIALI

BARI: Cerofolini, Cistana, Pucino (c), Stabile, Mane, Verreth, Braunoder, Dorval, De Pieri, Rao, Moncini

Panchina: Pissardo, Burgio, Pagano, Gytkjaer, Bellomo, Meroni, Kassama, Esteves, Cavuoti, Dickmann, Colangiuli, Çuni

PALERMO: Joronen, Peda, Bani (c), Ceccaroni, Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello, Palumbo, Le Douaron, Pohjanpalo

Panchina: Gomis, Di Bartolo, Gomes, Gyasi, Vasic, Giovane, Bereszynski, Blin, Corona

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Assistenti: Alessandro Cipressa della sezione di Lecce e Mattia Regattieri della sezione di Finale Emilia. Quarto ufficiale: Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata. VAR: Antonio Giua (Olbia), coadiuvato dall’ AVAR Giacomo Paganessi (Bergamo).

Foto Ssc Bari