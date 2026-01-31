Bari, nessun parcheggio e strade bloccate. Si allarga il “fronte” del caos viabilità al San Paolo

Dopo la denuncia dalla zona dell’ex cinema Ciaky, si allarga il fronte del caos parcheggio e viabilità al San Paolo. A denunciarlo sono gli stessi residenti che lamentano situazioni analoghe a quelle descritte dalla zona dell’aeroporto anche in altri punti della città. Secondo quanto emerso, da via Stifano a via Caposcardicchio la situazione è la stessa: difficoltà nel trovare posti auto, anche solo per rientrare a casa nella pausa pranzo e criticità dovute alle strade bloccate che, secondo alcuni, rappresentano un rischio alto e potenzialmente pericoloso qualora fosse neccessaria la presenza di autoambulanze o vigili del fuoco che, denunciano i residenti “non arriverebbero a destinazione viste le condizioni delle strade completamente bloccate”.

“Abbiamo lo stesso problema denunciato dai residenti del Ciaky – racconta un cittadino – accade intorno al complesso Belvedere 90, in strada Caposcardicchio vicino l’ospedale. Le macchine sono parcheggiate in modo selvaggio al centro strada perennemente. Se succede qualcosa non può entrare un’ambulanza o una macchina dei pompieri. Si tratta di un problema che abbiamo segnalato più volte alle istituzioni senza però ricecere nessuna risposta”, conclude. Lo stesso accade in via Stifano. “Viviamo una condizione di forte disagio egata alla sosta delle numerose autovetture riconducibili alla palestra presente in zona – racconta un residente – quotidianamente, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore affluenza, le auto degli utenti della palestra occupano sistematicamente i posti disponibili sotto le abitazioni, rendendo estremamente difficoltoso per i residenti trovare parcheggio. In molti casi siamo costretti a girare anche per mezz’ora prima di riuscire a trovare un posto auto, con evidenti disagi nella vita quotidiana. Ritengo necessario un intervento volto a tutelare chi vive stabilmente nel quartiere e chiedo pertanto che venga sollecitata la palestra a individuare soluzioni concrete, quali ad esempio la creazione di un parcheggio convenzionato o altre misure idonee a ridurre l’impatto della sosta sulla zona residenziale. Per chi come me ha una bimba piccola, il disagio diventa doppio, oltre ad altri inquilini della zona che sono per la grande maggioranza tutti anziani”, conclude.

Foto dalla zona in via Caposcardicchio