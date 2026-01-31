SABATO, 31 GENNAIO 2026
Bari, al San Paolo arriva la Festa della candelora. Attività per grandi e piccini

Appuntamento al 2 febbraio

Pubblicato da: redazione | Sab, 31 Gennaio 2026 - 08:11
Il quartiere San Paolo si prepara a festeggiare la candelora. Lunedì 2 febbraio è attesa infatti la festa della Candelora durante la quale si terrà anche la mostra dei presepi. L’evento è stato fortemente voluto dal comitato Santa Rita in collaborazione con l’associazione Spacca Bari. Nel corso della manifestazione non mancheranno momenti di musica e anche la lotteria con tante sorprese sotto l’albero di Natale, per adulti e piccini. Sarà presente anche un ospite d’eccezione che però gli organizzatori preferiscono non svelare. Infine sarà possibile degustare popizze e frittelle all’esterno del Giardino Santa Rita. L’appuntamento prenderà il via a partire dalle 18.

