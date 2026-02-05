Bari, ultimo appuntamento con “Note di cantiere”: in concerto Giuseppe Venezia Quartet

Si chiude venerdì 6 febbraio il ciclo di concerti “Note di Cantiere”, l’iniziativa promossa dal Comune di Bari in collaborazione con Puglia Culture che, a partire dallo scorso 2 dicembre, ha animato via Argiro con una serie di appuntamenti musicali pensati per rilanciare il centro cittadino e sostenere il commercio locale durante il periodo delle festività.

L’ultimo concerto è in programma alle ore 18.30 e vedrà protagonista il Giuseppe Venezia Quartet, formazione composta da Attilio Troiano (sax e voce), Eugenio Macchia (pianoforte), Giuseppe Venezia (contrabbasso) e Giovanni Scasciamacchia (batteria). Il gruppo presenterà dal vivo “Portrait from the Songbook”, un progetto che prende spunto dal grande repertorio del Novecento, interpretato come un insieme di ritratti musicali capaci di raccontare identità, memoria e trasformazione attraverso il linguaggio del jazz.

“Note di Cantiere” ha trasformato un’area interessata da lavori urbani in uno spazio di partecipazione e incontro, dimostrando come la musica possa diventare strumento di rigenerazione e coesione sociale. Il format, pensato come replicabile anche in altre zone della città, ha registrato nelle scorse settimane una significativa partecipazione di pubblico, contribuendo a valorizzare via Argiro come luogo di cultura oltre che di commercio.

Con il coordinamento artistico di Francesca Leone e Roberto Ottaviano, la rassegna ha ospitato numerose formazioni e artisti, tra cui Lisa Manosperti Quartet, Gianna Montecalvo Quartet, Serena Grittani Quartet, Swing 31, Francesca Leone e Paolo Magno 4tet, Salvatore Russo Gipsy Jazz Trio, Roberto Ottaviano Pinturas, Paola Arnesano & Vince Abbracciante, Soul Eyes Trio, Luciana Negroponte e Alberto Di Leone Quartet, fino al concerto conclusivo affidato al Giuseppe Venezia Quartet.