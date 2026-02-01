DOMENICA, 01 FEBBRAIO 2026
Rissa al luna park nel Tarantino, due giovani accoltellati

Ferito anche un minorenne

Pubblicato da: redazione | Dom, 1 Febbraio 2026 - 12:30
ambulanza 118 asl
Momenti di paura nella tarda serata di ieri nell’area del luna park allestito per i festeggiamenti in onore di San Ciro, dove una rissa tra alcuni giovani è degenerata in un accoltellamento che ha lasciato a terra due feriti.

Secondo una prima ricostruzione, la discussione sarebbe scoppiata tra un gruppo di ragazzi e, nel giro di pochi istanti, si sarebbe trasformata in uno scontro fisico. Durante la colluttazione uno dei partecipanti avrebbe estratto un coltello, colpendo un ventenne del posto. Nel tentativo di sedare gli animi è rimasto ferito anche un 16enne, raggiunto da una coltellata a un braccio.

Entrambi i giovani sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove sono stati ricoverati per le cure del caso. Le loro condizioni, secondo quanto riferito, non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di Grottaglie, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.

