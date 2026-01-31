Edificio crollato ad Adelfia, Leccese: “Siamo vicini alla comunità”

La Città metropolitana di Bari ha espresso il proprio cordoglio per la morte dei due anziani coniugi rimasti vittime dell’esplosione che ha provocato il crollo parziale di una palazzina ad Adelfia. Il sindaco metropolitano Vito Leccese, in una nota, ha fatto sapere di aver contattato il primo cittadino del comune per manifestare la solidarietà istituzionale e la vicinanza dell’ente alla comunità colpita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118, le forze dell’ordine, la protezione civile e la polizia metropolitana, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area.

Leccese ha ringraziato tutte le forze operative per la professionalità dimostrata nella gestione dell’emergenza e ha assicurato che la Città metropolitana continuerà a monitorare l’evolversi della situazione, garantendo il proprio supporto all’amministrazione comunale e ai cittadini di Adelfia.