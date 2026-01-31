SABATO, 31 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,917 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,917 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Edificio crollato ad Adelfia, Leccese: “Siamo vicini alla comunità”

Il cordoglio del primo cittadino per la morte dei due anziani

Pubblicato da: redazione | Sab, 31 Gennaio 2026 - 19:59
IMG-20260131-WA0057
  • 10 sec

La Città metropolitana di Bari ha espresso il proprio cordoglio per la morte dei due anziani coniugi rimasti vittime dell’esplosione che ha provocato il crollo parziale di una palazzina ad Adelfia. Il sindaco metropolitano Vito Leccese, in una nota, ha fatto sapere di aver contattato il primo cittadino del comune per manifestare la solidarietà istituzionale e la vicinanza dell’ente alla comunità colpita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118, le forze dell’ordine, la protezione civile e la polizia metropolitana, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area.

Leccese ha ringraziato tutte le forze operative per la professionalità dimostrata nella gestione dell’emergenza e ha assicurato che la Città metropolitana continuerà a monitorare l’evolversi della situazione, garantendo il proprio supporto all’amministrazione comunale e ai cittadini di Adelfia.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Salute e Medicina

Giornata mondiale delle Malattie Tropicali, nel...

Oltre un miliardo di persone nel mondo convive con malattie che...
- 31 Gennaio 2026
Nazionale

Nuova truffa “svuota conto”: falsi messaggi...

L’ultima allerta in ordine di tempo segnalata dalla Polizia Postale sulla...
- 31 Gennaio 2026
Primo Piano

Edificio crollato ad Adelfia, Leccese: “Siamo...

La Città metropolitana di Bari ha espresso il proprio cordoglio per...
- 31 Gennaio 2026
Eventi

A Bari l’appuntamento dei golosi: torna...

Dal 20 al 22 febbraio, torna in piazza Umberto il “Puro...
- 31 Gennaio 2026