SABATO, 31 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,912 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,912 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Esplosione nel Barese, individuati i corpi di due anziani. Non ce l’hanno fatta

La struttura risulta completamente compromessa, proseguono le operazioni dei vigili del fuoco

Pubblicato da: redazione | Sab, 31 Gennaio 2026 - 16:27
IMG-20260131-WA0056
  • 39 sec

Sono stati individuati i corpi dei due anziani rimasti vittime dell’esplosione avvenuta ad Adelfia, per loro non c’è stato nulla da fare. A confermarlo a Borderline24 i vigili del fuoco sul posto per le operazioni di recupero e di messa in sicurezza della zona.  Una prima conferma era stata data dall’assessore comunale Cistulli, spiegando che i soccorritori hanno localizzato entrambe le salme all’interno dell’abitazione, in punti distanti tra loro, al momento non è stato possibile procedere all’estrazione.

Sul posto, come già sottolineato, stanno operando i vigili del fuoco insieme al capo dell’ufficio tecnico per le verifiche sulla staticità dell’immobile che risulta molto compromesso. Secondo quanto riferito, l’edificio non sarebbe crollato: la struttura risulta sventrata, ma i solai avrebbero retto, consentendo l’accesso in sicurezza solo dopo ulteriori controlli. Per quanto riguarda le cause, l’ipotesi al vaglio è quella di uno scoppio legato a una bombola del gas. L’anziano, secondo le prime ricostruzioni, stava effettuando un’operazione di sostituzione della bombola acquistata nella mattinata, quando si sarebbe verificata l’esplosione. Le operazioni di recupero e messa in sicurezza proseguono, mentre gli accertamenti serviranno a chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

 

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Eventi estremi: dopo ciclone Harry geologi...

“In merito ai recenti eventi meteorologici estremi di gennaio 2026, tra...
- 31 Gennaio 2026
Attualità

Lavoro e inclusione: la Puglia si...

Si è chiuso con un segno positivo il bilancio 2025 per...
- 31 Gennaio 2026
Primo Piano

Esplosione nel Barese, individuati i corpi...

Sono stati individuati i corpi dei due anziani rimasti vittime dell'esplosione...
- 31 Gennaio 2026
Salute e Medicina

Paracetamolo, stop agli allarmismi: nessun legame...

Non vi è alcuna associazione tra l’uso del paracetamolo in gravidanza...
- 31 Gennaio 2026