I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

La rubrica settimanale con i fatti più importanti della settimana appena trascorsa

Pubblicato da: redazione | Sab, 31 Gennaio 2026 - 17:08
copertina giusta
  • 2 sec

Ancora vittime sulle strade del Barese. Il blitz nelle case popolari occupate da abusivi. L’esplosione in un appartamento ad Adelfia con due vittime. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 25 gennaio. Omicidio Magellano, convalidato il fermo 

Bari, uomo ucciso a Carrassi: convalidato fermo per presunto omicida

Lunedì 26 gennaio. Terza vittima dell’incidente sull’Acquaviva-Adelfia

Tragico incidente ad Acquaviva, dopo Denise e Gianvito muore il 19enne che era con loro in auto

Martedì 27 gennaio. Blitz nelle case popolari occupate da abusivi

Bari, blitz nelle case popolari occupate abusivamente a Ceglie e San Pio

Mercoledì 28 gennaio. L’aeroporto di Bari entra nella top 15 in Europa

Bari, l’aeroporto nella top 15 degli scali in Europa

Giovedì 29 gennaio. Risolto un cold case, preso presunto killer 

Bari, omicidio nei pressi dello stadio San Nicola: riaperto il caso. Arrestato il presunto killer

Venerdì 30 gennaio. Un’altra vittima della strada nel Barese

Scontro frontale nelle vicinanze di Bitonto: perde la vita un trentenne di Giovinazzo

Sabato 31 gennaio. Esplode appartamento ad Adelfia, due morti

Esplosione nel Barese, individuati i corpi di due anziani. Non ce l’hanno fatta

