I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Ancora vittime sulle strade del Barese. Il blitz nelle case popolari occupate da abusivi. L’esplosione in un appartamento ad Adelfia con due vittime. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.
Domenica 25 gennaio. Omicidio Magellano, convalidato il fermo
Bari, uomo ucciso a Carrassi: convalidato fermo per presunto omicida
Lunedì 26 gennaio. Terza vittima dell’incidente sull’Acquaviva-Adelfia
Tragico incidente ad Acquaviva, dopo Denise e Gianvito muore il 19enne che era con loro in auto
Martedì 27 gennaio. Blitz nelle case popolari occupate da abusivi
Bari, blitz nelle case popolari occupate abusivamente a Ceglie e San Pio
Mercoledì 28 gennaio. L’aeroporto di Bari entra nella top 15 in Europa
Giovedì 29 gennaio. Risolto un cold case, preso presunto killer
Bari, omicidio nei pressi dello stadio San Nicola: riaperto il caso. Arrestato il presunto killer
Venerdì 30 gennaio. Un’altra vittima della strada nel Barese
Scontro frontale nelle vicinanze di Bitonto: perde la vita un trentenne di Giovinazzo
Sabato 31 gennaio. Esplode appartamento ad Adelfia, due morti
Esplosione nel Barese, individuati i corpi di due anziani. Non ce l’hanno fatta