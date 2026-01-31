Bari, con la tenda in piazza Umberto: “C’è un nuovo campeggio in città” – VIDEO

“C’è un nuovo campeggio in città”. Inizia così la denuncia che un cittadino ha pubblicato sui social ironizzando sulla situazione che persiste ormai da mesi in piazza Umberto. Così come si può vedere dal video siamo in particolare nella zona vicina all’angolo che porta in via Andrea da Bari, a due passi da via Sparano. La tenda, piena di affetti personali, è posizionata negli spazi verdi, circondata da piccioni, ma anche da tanti passanti che percorrono la piazza per il tipico passeggio del weekend. Un’immagine che a tanti da una parte fa pensare al degrado, ma che dall’altra evidenzia anche la condizione di una città in cui aumentano sempre più le persone in condizioni di povertà che vivono ai margini e, in assenza di altre sistemazioni (a volte anche per scelta, ndr), occupano spazi pubblici vivendoli come se fosse casa loro, con tutte le conseguenze che ne derivano. “Amiche e amici baresi – si legge nel post – abbiamo un nuovo camping in città. E’ tutto gratuito”, conclude la denuncia.

Sul caso è intervenuto anche Luca Bratta. “Vergognoso. Mentre la città cade a pezzi e il degrado avanza ovunque, l’amministrazione continua a fare finta di nulla. Tante promesse, zero risultati: hanno provato a venderci giostrine e tavolini come soluzione, nascondendo la polvere sotto il tappeto. Dopo mesi, il nulla assoluto. Selfie, balletti e propaganda non sono politica. Questa città non ha bisogno di passerelle, ma di interventi seri. I cittadini meritano rispetto, non prese in giro”, conclude.

Foto e video Valter Freda