Incidente sull’A14, altezza Andria. Tre persone estratte dalle auto

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 20, sull’autostrada A14, al chilometro 627 in direzione sud, in prossimità del casello di Andria. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre autoveicoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e provveduto a estrarre dalle vetture le persone rimaste incastrate: un uomo e due donne. I feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118, giunto con più mezzi di soccorso. Al momento non sono state diffuse informazioni sulle loro condizioni. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi e la gestione della viabilità.