Controlli a tappeto nel Barese, identificate 112 persone e verificati 46 veicoli

Posti di blocco lungo le principali arterie e nelle aree di aggregazione

Pubblicato da: redazione | Sab, 31 Gennaio 2026 - 10:02
polizia
  • 14 sec

Proseguono nel Barese, più nello specifico a Putignano i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore di Bari Annino Gargano. La Polizia di Stato ha intensificato le attività di prevenzione e vigilanza lungo le principali arterie stradali e nelle zone di maggiore afflusso, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza pubblica.

Nel corso delle operazioni sono state controllate 112 persone, 27 delle quali risultate con precedenti o segnalazioni di polizia. Allestiti quattro posti di controllo, durante i quali sono stati verificati 46 veicoli. Gli agenti hanno inoltre effettuato due perquisizioni personali e controlli nei confronti di cinque persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari. Nel corso dell’attività è stata eseguita anche un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Le attività di controllo, fa sapere la Questura, proseguiranno nei prossimi giorni per garantire condizioni di sicurezza e legalità sul territorio.

