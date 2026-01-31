Lavori Aqp a Bari, rubinetti chiusi per 12 ore in zona Santa Fara, Santa Caterina e stadio

Acquedotto Pugliese ha annunciato un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta idrica di via Bitritto, nell’ambito del progetto di risanamento e monitoraggio delle reti finalizzato alla distrettualizzazione e al controllo delle pressioni nel territorio servito dall’ente. Per consentire l’esecuzione dei lavori, martedì 3 febbraio 2026 sarà sospesa temporaneamente l’erogazione dell’acqua in alcune zone dell’abitato di Bari, in particolare nei quartieri Santa Fara, Santa Caterina e nell’area dello Stadio San Nicola.

L’interruzione è prevista dalle ore 8 alle ore 20 e interesserà le seguenti strade e relative traverse: via Bitritto, via Marco Partipilo, via Generale Nicola Carnimeo, strada delle Canestrelle, strada provinciale Modugno-Carbonara, via Arpad Weisz, strada Torrebella, via Floriano Ludwig, via Nicola Vernola, strada Caratore del Carmine, SP110 (strada Torrebella), strada Santa Caterina, via Martiri delle Foibe, via Caduti di Nassiriya, via Vincenzo Sassanelli e via Nicola Ruffo. Secondo quanto comunicato da Acquedotto Pugliese, i disagi saranno avvertiti principalmente negli stabili privi di autoclave o con riserve idriche insufficienti. Nelle zone limitrofe potrebbero inoltre verificarsi temporanei abbassamenti di pressione. L’ente invita i residenti a razionalizzare i consumi nelle ore interessate dall’interruzione, evitando l’utilizzo dell’acqua per usi non prioritari, al fine di limitare i disagi durante le fasi di ripristino del servizio.