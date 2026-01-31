SABATO, 31 GENNAIO 2026
Lavori Enel a Bari, cambia la viabilità in alcune strade

A partire da lunedì

Pubblicato da: redazione | Ven, 30 Gennaio 2026 - 15:48
Divieto
  • 31 sec

Prenderanno il via a partire da lunedì 2 febbraio e proseguiranno fino al 30 giugno 2026 i lavori di scavo sulla sede stradale per interventi sulla rete Enel, con conseguenti modifiche alla viabilità in diverse zone della città. A renderlo noto è la ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche, che ha disposto, nella fascia oraria compresa tra le 7.30 e le 17, il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta e fermata su entrambi i lati delle strade interessate.

Gli interventi, eseguiti dalla ditta Patano Impianti & Costruzioni S.r.l., riguarderanno i seguenti tratti: via Ammiraglio Caracciolo (da corso Vittorio Veneto a via Napoli), via Napoli (dal civico 283 a via Ammiraglio Caracciolo), via Brigata Regina (dal civico 1 a via Napoli), via Brigata Bari (dal civico 118 a via Francesco Crispi), via Nicolai (dal civico 326 a via Sagarriga Visconti), via Sagarriga Visconti (dal civico 219 a via Nicolai) e corso Italia (da via Sagarriga Visconti al sottovia Quintino Sella). Durante l’esecuzione dei lavori potranno verificarsi rallentamenti alla circolazione. L’amministrazione invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e, ove possibile, a utilizzare percorsi alternativi.

Foto repertorio

