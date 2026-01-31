SABATO, 31 GENNAIO 2026
Cabtutela.it
86,906 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,906 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Tenta di sventare il furto di un’auto ma viene aggredito, paura a Foggia

L'uomo è stato trasportato in ospedale

Pubblicato da: redazione | Sab, 31 Gennaio 2026 - 11:14
foto freepik
  • 7 sec

Un tentativo di furto d’auto si è trasformato in un’aggressione nella serata di ieri alla periferia di Foggia. L’episodio è avvenuto in via Lucera, dove un uomo, accortosi che due persone stavano forzando la portiera di un’utilitaria, è intervenuto nel tentativo di bloccarli.

Ne è scaturita una colluttazione durante la quale la vittima è stata colpita con un pugno al volto. I due malviventi gli hanno sottratto anche il telefono cellulare prima di allontanarsi con l’auto appena presa di mira. La fuga, però, è durata pochi metri: il veicolo è stato abbandonato poco distante. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avvisato il proprietario del mezzo, ignaro di quanto accaduto. L’uomo aggredito è stato trasportato al pronto soccorso, dove è stato medicato e dimesso. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei responsabili.

Foto Freepik

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Forte esplosione nel Barese, crolla un...

Un edificio è crollato questa mattina in via Oberdan, ad Adelfia,...
- 31 Gennaio 2026
Cultura

Bari, al San Paolo arriva la...

Il quartiere San Paolo si prepara a festeggiare la candelora. Lunedì...
- 31 Gennaio 2026
Cronaca

A Bari in crescita i casi...

A Bari sono aumentati i casi di femminicidio, un dato allarmante...
- 31 Gennaio 2026
Dalla città

Lavori Enel a Bari, cambia la...

Prenderanno il via a partire da lunedì 2 febbraio e proseguiranno...
- 31 Gennaio 2026