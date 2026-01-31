Tenta di sventare il furto di un’auto ma viene aggredito, paura a Foggia

Un tentativo di furto d’auto si è trasformato in un’aggressione nella serata di ieri alla periferia di Foggia. L’episodio è avvenuto in via Lucera, dove un uomo, accortosi che due persone stavano forzando la portiera di un’utilitaria, è intervenuto nel tentativo di bloccarli.

Ne è scaturita una colluttazione durante la quale la vittima è stata colpita con un pugno al volto. I due malviventi gli hanno sottratto anche il telefono cellulare prima di allontanarsi con l’auto appena presa di mira. La fuga, però, è durata pochi metri: il veicolo è stato abbandonato poco distante. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avvisato il proprietario del mezzo, ignaro di quanto accaduto. L’uomo aggredito è stato trasportato al pronto soccorso, dove è stato medicato e dimesso. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei responsabili.

Foto Freepik