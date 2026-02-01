Possedere un auto è sempre più costoso: aumentano prezzi pezzi di ricambio e manutenzione. Ma anche dei garage

Anche nel 2025 acquistare un’auto nuova è costato di più, così come reperire pezzi di ricambio, sottoporre la propria vettura a interventi di manutenzione e riparazione, e assicurare il proprio mezzo.

E il 2026 non si è aperto con notizie positive per gli automobilisti, considerati i rincari scattati per gasolio, pedaggi autostradali e alcune tipologie di polizze assicurative. I dati arrivano da Federcarrozzieri, l’associazione delle autocarrozzerie italiane, che ha passato in rassegna i dati Istat sull’andamento dei listini nel comparto automotive. I prezzi di listino delle automobili nuove sono cresciuti in media nel 2025 del +1,3% per le vetture alimentate a benzina, +0,6% per quelle diesel, +0,4% le ibride o elettriche, confermando il trend al rialzo degli ultimi anni – spiega Federcarrozzieri – In controtendenza il mercato dell’usato che segna un calo dei prezzi del -2,2% (-2,7% le auto diesel, -1% quelle a benzina, -2,7% le ibride o elettriche). Ad influire sull’andamento dei listini i tanti dubbi sul futuro del diesel e i relativi limiti alla circolazione delle auto, che hanno prodotto un crollo delle immatricolazioni per le vetture alimentate a gasolio. Proseguono anche i rincari sul fronte di ricambi, manutenzione e riparazione: nel 2025 per accessori e pezzi di ricambio gli automobilisti hanno speso in media il 2% in più rispetto all’anno precedente, per interventi riparativi e di manutenzione quasi il 3% in più.

“Il comparto delle autoriparazioni da un lato risente ancora dell’impennata dei prezzi dei ricambi scattata a seguito di guerra in Ucraina, caro-energia e crisi geopolitiche internazionali, dall’altro l’ingresso sul mercato di autovetture altamente tecnologiche (si pensi a quelle full electric) richiede interventi sempre più specializzati e con personale qualificato, con un aggravio dei costi a carico delle imprese del settore” – analizza Davide Galli, presidente di Federcarrozzieri. Ma la lista dei rincari del 2025 è ancora lunga: gli automobilisti italiani, infatti, hanno speso il +1,6% per l’affitto di garage e posti auto, +2,4% per i parcheggi, +1,3% per i pedaggi, e addirittura il 5% in più per il noleggio di mezzi di trasporto e le auto in sharing. Anche le assicurazioni sui mezzi di trasporto proseguono la corsa al rialzo, segnando un aumento medio +5,3% sul 2024. In compenso per i rifornimenti di gasolio la spesa è scesa del -3,5% su anno, mentre un pieno di benzina è costato in media nel 2025 il 4,6% in meno – aggiunge Federcarrozzieri. “Se il 2025 si chiude con una raffica di rincari a carico dei proprietari di automobili, il 2026 non si è certo aperto con notizie positive per gli automobilisti: dal 1° gennaio sono infatti scattati i rincari sia dei pedaggi autostradali, saliti in media del +1,5%, sia delle accise sul gasolio, e anche alcune polizze assicurative, come quelle per l’assistenza stradale e gli infortuni del conducente, sono state interessate da forti aumenti. Alcune Regioni hanno poi optato per una revisione del bollo auto, con aumenti fino al +10%”, conclude il presidente Davide Galli.