LUNEDì, 02 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
86,945 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,945 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, tra piste ciclabili e fioriere manca lo spazio per il passaggio dei pedoni: il caso a Poggiofranco

L'ennesimo caso 'strano'

Pubblicato da: redazione | Lun, 2 Febbraio 2026 - 09:09
piste ciclabili
  • 57 sec

Le proteste contro le piste ciclabili nascono a Bari principalmente per la riduzione della carreggiata, la perdita di parcheggi, l’aumento del traffico e presunti sprechi di risorse, coinvolgendo residenti e commercianti. Le critiche al Comune riguardano l’inadeguatezza progettuale, la sicurezza e il basso utilizzo effettivo in certe zone.

Sono tanti i casi portati alla luce dai cittadini, quello di Poggiofranco è l’ennesimo. Come mostrano le foto i pedoni non hanno a disposizione lo spazio a loro indispensabile per poter camminare o attraversare.

“Avete fatto le ciclabili  – scrive un cittadino – avete messo le fioriere forse avete dimenticati i pedoni. Sarei curioso di conoscere chi ha progettato questo lavoro per affidargli altri”.

 

foto Facebook

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Scuola e Università

Il metal detector nelle scuole di...

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e quello dell’Interno Matteo Piantedosi hanno...
- 2 Febbraio 2026
Dalla città

Bari, stalli taxi occupati in varie...

Dopo le proteste scattano i controlli e le prime multe della...
- 2 Febbraio 2026
Dalla città

Bari, tra piste ciclabili e fioriere...

Le proteste contro le piste ciclabili nascono a Bari principalmente per...
- 2 Febbraio 2026
Cronaca

Associazione per delinquere, estorsione, furto e...

I militari del Comando Provinciale Bari hanno eseguito – in applicazione...
- 2 Febbraio 2026