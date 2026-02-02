Bari, tra piste ciclabili e fioriere manca lo spazio per il passaggio dei pedoni: il caso a Poggiofranco

Le proteste contro le piste ciclabili nascono a Bari principalmente per la riduzione della carreggiata, la perdita di parcheggi, l’aumento del traffico e presunti sprechi di risorse, coinvolgendo residenti e commercianti. Le critiche al Comune riguardano l’inadeguatezza progettuale, la sicurezza e il basso utilizzo effettivo in certe zone.

Sono tanti i casi portati alla luce dai cittadini, quello di Poggiofranco è l’ennesimo. Come mostrano le foto i pedoni non hanno a disposizione lo spazio a loro indispensabile per poter camminare o attraversare.

“Avete fatto le ciclabili – scrive un cittadino – avete messo le fioriere forse avete dimenticati i pedoni. Sarei curioso di conoscere chi ha progettato questo lavoro per affidargli altri”.

foto Facebook