Continua l’espansione di Legami a Bari: in arrivo la quinta sede. Si cerca personale

A Santa Caterina

Pubblicato da: Adalisa Mei | Dom, 1 Febbraio 2026 - 10:59
Legami
  • 59 sec

Legami, brand italiano che ha rivoluzionato il mondo della cartoleria, continua la sua espansione sul territorio barese. Aprirà infatti la sua quinta sede presso il centro commerciale Mongolfiera di Santa Caterina. La sua quarta sede, in ordine corologico, ha aperto ad agosto a Molfetta, all’interno del Puglia Outlet Village. Sempre in estate è stato inaugurato il punto vendita in corso Cavour, nell’isolato fra via Dante e via Principe Amedeo.

 Il marchio è già attivo in via Sparano (dallo scorso ottobre) e nel centro commerciale di Casamassima. Il gruppo è alla ricerca di personale in vista del nuovo traguardo. “Siamo alla ricerca di uno/a store manager  – scrivono in un annuncio – che voglia far parte di una realtà giovane e stimolante, attualmente in forte espansione, che offre l’opportunità di crescere e intraprendere sempre nuove sfide”.

Legami è un universo di 5.000 prodotti suddivisi in 16 mondi: dagli accessori per la casa a quelli tech, dai prodotti per il travel agli articoli per il beauty, i giochi vintage e gli articoli di cancelleria. Si tratta di brand italiano nato nel 2003 con l’obiettivo di far vivere emozioni positive attraverso oggetti che accompagnano la vita quotidiana delle persone. Per la nuova apertura a Molfetta si cercano addetti vendita disponibili ad un orario part time di 20 ore settimanali. “Avrai la possibilità – si legge nell’annuncio – di lavorare in un ambiente giovane, innovativo e stimolante, oltre che la possibilità di avere sconti significativi sui nostri prodotti”.

