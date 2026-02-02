LUNEDì, 02 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
86,953 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,953 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Morte Fabiana Chiarappa a Putignano, torna in libertà il parroco indagato

Revocato l’obbligo di dimora nel Comune di Noci

Pubblicato da: redazione | Lun, 2 Febbraio 2026 - 15:25
Foto Facebook
  • 24 sec

Torna in libertà don Nicola D’Onghia, il parroco 54enne indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso in relazione alla morte di Fabiana Chiarappa, 32 anni, soccorritrice del 118 deceduta la sera del 2 aprile scorso sulla statale 172, tra Turi e Putignano.

Il gip di Bari ha revocato l’obbligo di dimora nel Comune di Noci, misura che era stata disposta dopo il periodo agli arresti domiciliari scattati il 29 aprile 2025. La decisione è arrivata a seguito dell’ultima istanza presentata dalla difesa ed è stata accolta con il parere favorevole della Procura, che coordina le indagini affidate ai carabinieri.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la giovane sarebbe caduta con la moto e, pochi istanti dopo, sarebbe stata travolta dall’auto guidata dal sacerdote. A fine novembre, la Corte di Cassazione aveva respinto una precedente richiesta di revoca avanzata dai suoi legali. Resta in vigore, per il parroco, la sospensione della patente di guida. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale responsabilità dovrà essere accertata nelle successive fasi processuali.

Foto Facebook

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

A Bari fermate e pedane fuori...

Fermate non attrezzate, stazioni prive di personale, pedane che non funzionano...
- 2 Febbraio 2026
Cronaca

Bari, torna in libertà l’uomo accusato...

È tornato in libertà il 48enne di Bari coinvolto nella vicenda...
- 2 Febbraio 2026
Cronaca

Fu travolto da un’auto nel Barese,...

Si aggrava l’accusa nei confronti del 31enne di Altamura che la...
- 2 Febbraio 2026
Dalla città

Bari, al via il nuovo servizio...

Ha preso il via domenica 1 febbraio il nuovo servizio di...
- 2 Febbraio 2026