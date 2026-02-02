Sicurezza a Bari, controlli serrati nel weekend: irregolare condotto al centro rimpatri

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal questore di Bari, Annino Gargano, la Polizia di Stato ha intensificato nel fine settimana le attività di prevenzione e vigilanza in città. Durante un’operazione congiunta che ha coinvolto l’Ufficio Immigrazione, la Squadra Mobile e l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, gli agenti hanno rintracciato un cittadino straniero in posizione irregolare sul territorio nazionale, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti penali.

Conclusi gli accertamenti di rito, e valutata la pericolosità sociale dell’uomo, il questore ha disposto il suo accompagnamento presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Bari Palese. Qui l’Ufficio Immigrazione proseguirà le procedure necessarie per l’espulsione e il rimpatrio. L’intervento rientra nel più ampio dispositivo di controllo messo in campo dalla Polizia di Stato per rafforzare le condizioni di sicurezza e legalità sul territorio cittadino.

Foto repertorio