LUNEDì, 02 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
86,953 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
86,953 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, torna in libertà l’uomo accusato di aver staccato le apparecchiature della madre

Era ai domiciliari

Pubblicato da: redazione | Lun, 2 Febbraio 2026 - 17:09
procura tribunale
  • 39 sec

È tornato in libertà il 48enne di Bari coinvolto nella vicenda che ha portato alla morte della madre, una donna di 76 anni malata oncologica terminale. Nei giorni scorsi, l’uomo era stato posto ai domiciliari dopo aver staccato le apparecchiature sanitarie che la tenevano in vita.

La donna era ricoverata dal 15 dicembre all’ospedale Di Venere di Bari, dove era stata trasportata d’urgenza dopo l’intervento del 118. A scoprire la situazione era stata l’infermiera che si recava quotidianamente a casa della paziente: accorgendosi che i dispositivi erano stati rimossi, aveva subito chiamato i soccorsi. Nonostante il tempestivo trasporto in ospedale, la signora è deceduta venerdì scorso.

L’avvocato dell’indagato aveva chiesto la revoca dei domiciliari, ottenendo il parere favorevole della Procura. L’accusa nei confronti del 48enne rimane quella di tentato omicidio. Durante l’intervento dei medici in casa, l’uomo aveva risposto di volersi “rimettere alla volontà di Dio”, senza fornire altre spiegazioni, e non ha rilasciato dichiarazioni al gip durante l’interrogatorio di garanzia.

La vicenda ha suscitato forte attenzione per le circostanze drammatiche e la delicatezza della situazione familiare, e resta al centro dell’indagine per chiarire tutti gli aspetti legati al gesto dell’uomo.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

A Bari fermate e pedane fuori...

Fermate non attrezzate, stazioni prive di personale, pedane che non funzionano...
- 2 Febbraio 2026
Cronaca

Bari, torna in libertà l’uomo accusato...

È tornato in libertà il 48enne di Bari coinvolto nella vicenda...
- 2 Febbraio 2026
Cronaca

Fu travolto da un’auto nel Barese,...

Si aggrava l’accusa nei confronti del 31enne di Altamura che la...
- 2 Febbraio 2026
Dalla città

Bari, al via il nuovo servizio...

Ha preso il via domenica 1 febbraio il nuovo servizio di...
- 2 Febbraio 2026