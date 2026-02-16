Bari si rifà il look tra strade, marciapiedi e aree di sosta

Prenderanno il via domani, martedì 17 febbraio, una serie di interventi di manutenzione straordinaria che interesseranno strade, marciapiedi e aree di sosta in tutta la città. L’iniziativa rientra in un piano pluriennale approvato dalla giunta comunale, che include i progetti esecutivi per il biennio 2024–2025 e linee guida programmatiche anche per il 2026.

Nei giorni scorsi, l’assessore alla Cura del Territorio ha effettuato un sopralluogo tecnico nelle zone interessate dai primi cantieri, per verificare lo stato dei luoghi e assicurare l’avvio regolare dei lavori. Si tratta di un intervento coordinato, frutto di un accordo quadro triennale sviluppato insieme ai Municipi e alle strutture tecniche comunali, che prevede manutenzioni diffuse e puntuali su tutto il territorio urbano.

Il primo contratto attuativo di questo programma prevede lavori per un totale di 7 milioni 350 mila euro. Di questa cifra, 1 milione 970 mila euro sarà destinato al Municipio I, 1 milione 870 mila al Municipio II, mentre i Municipi III, IV e V riceveranno ciascuno 1 milione 170 mila euro. Gli interventi interesseranno, tra le altre, le aree adiacenti al Parco Maugeri, Via San Giorgio, Strada Pantaleo, Via Giustina Rocca, Viale Archimede e Via Appulo Guglielmo, includendo strade, traverse e parcheggi prospicienti.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, la circolazione sarà temporaneamente regolamentata tramite divieti di sosta con rimozione forzata, restringimenti della carreggiata e modifiche viarie. L’impresa incaricata dovrà installare la segnaletica stradale di preavviso almeno 48 ore prima dell’avvio di ciascun intervento, per garantire la sicurezza e ridurre i disagi agli utenti della strada.﻿