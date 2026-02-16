LUNEDì, 16 FEBBRAIO 2026
Carnevale di Carbonara: riprogrammati tre eventi

Ecco le nuove date

Pubblicato da: redazione | Lun, 16 Febbraio 2026 - 17:12
Il Carnevale di Carbonara torna a colorare le strade del Municipio IV con nuovi appuntamenti riprogrammati dopo le date iniziali. Tra sfilate, musica e giochi, le famiglie e i bambini potranno divertirsi immersi nelle tradizioni locali e nelle iniziative dedicate a tutte le età.

Domani, martedì 17 febbraio, sarà il turno del Carnevale storico Losetano con il flash mob finale. L’evento, che include la sfilata di carri allegorici e il corteo funebre di Zii Roch, partirà alle ore 16.00 da via Capriati per arrivare in piazza Vittorio Emanuele, dove musica e animazione chiuderanno la giornata all’insegna del divertimento per grandi e piccoli.

La sfilata organizzata dalla consulta delle scuole del Municipio IV è stata spostata a domenica 22 febbraio. Bambini e bambine in maschera sfileranno a partire dalle 17.00 dalla scuola Calamandrei fino a piazza Umberto I, accompagnati da personaggi, mascotte e animatori pronti a rendere la festa un momento speciale per tutti.

Sempre domenica 22 febbraio, all’Orto della Serenità, si terrà la tradizionale Festa della Pentolaccia, rinviata da martedì 17. La giornata in campagna prevede passeggiate tra la natura, musica, balli, momenti di premiazione e convivialità, coinvolgendo grandi e piccoli in un’esperienza di festa condivisa.﻿

