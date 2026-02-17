MARTEDì, 17 FEBBRAIO 2026
A Bari “Le Stanze della Bellezza”, tre incontri per riscoprire il teatro tra analisi e performance

Alla Casa di Pulcinella, dal 19 febbraio

Pubblicato da: redazione | Mar, 17 Febbraio 2026 - 09:26
16-02-26 Le stanze della bellezza il teatro si fa incontro alla Casa di Pulcinella di Bari_locandina
  • 2 min

Torna a Bari “Le Stanze della Bellezza – Incontri sul Teatro”, il format dedicato alla cultura teatrale che, dopo il successo della scorsa stagione, riparte con tre appuntamenti gratuiti tra analisi d’autore e performance dal vivo. Il primo incontro è in programma giovedì 19 febbraio alle 19.45 al Granteatrino Casa di Pulcinella, all’Arena della Vittoria.

L’iniziativa è curata da Gianfranco Groccia e Michele Scarafile, con il coordinamento artistico di Lino De Venuto, e nasce dalla collaborazione tra l’associazione culturale L’Occhio del Ciclone, il Granteatrino Casa di Pulcinella e Art Fashion Dream. Il progetto si articola in tre “stanze” ideali, pensate come spazi di riflessione e confronto in cui studiosi, autori e attori dialogano con il pubblico sui grandi temi del teatro internazionale.

Ad aprire il ciclo sarà l’incontro dal titolo “La tragedia della libertà: L’Othello”, con un’analisi del capolavoro shakespeariano affidata a Stefano Bronzini e la partecipazione degli attori Paolo Comentale, Lino De Venuto, Ada Interesse, Guido Valrosso, Enzo Fornelli e Marika Vacca. Il secondo appuntamento, in programma il 5 marzo, sarà “Nel buio di un teatro accecante: Aspettando l’assurdo”, immersione nel teatro dell’assurdo guidata da Onofrio Pagone, con Lino De Venuto, Maria Albacello e Florinda Colella. Il 19 marzo chiuderà il percorso “Il teatro Scandinavo”, a cura di Franco Perrelli, con performance della compagnia teatrale L’Occhio del Ciclone.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. L’obiettivo dichiarato è rafforzare il legame tra formazione attoriale e fruizione culturale, trasformando la didattica in un momento aperto alla città. “Vogliamo offrire momenti di bellezza che vadano oltre la semplice lezione – spiegano gli organizzatori – creando un ponte diretto tra chi il teatro lo studia, chi lo fa e chi lo ama”.

