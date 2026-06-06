Bari Pride, la parata Lgbtqia+ torna in piazza Umberto con lo slogan “Da ddo ama partì”

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Il coordinamento del Bari Pride scalda i motori in vista della parata per i diritti delle persone LGBTQIA+ del 2026. L’appuntamento ufficiale è fissato per sabato 13 giugno in Piazza Umberto I, luogo simbolo che ospiterà il primo raccoglimento dei partecipanti a partire dalle ore 15:00, prima della partenza ufficiale del corteo prevista per le ore 16:00. L’evento si preannuncia come un momento di forte rivendicazione politica e sociale, mirato a illustrare il percorso intrapreso dagli organizzatori e ad accendere i riflettori sulle motivazioni che spingono la comunità a scendere nuovamente in piazza. Lo slogan scelto per questa edizione, “Da ddo ama partì” (Da qui dobbiamo cominciare), rivendica con forza l’orgoglio meridionale e l’idea del Pride come un punto di partenza imprescindibile per strutturare le lotte future.

L’obiettivo dichiarato dal coordinamento è quello di costruire una rete solida e intersezionale che sia in grado di coinvolgere e tutelare tutte le categorie oppresse, estendendo l’azione politica non solo al capoluogo barese ma anche a tutti i territori della provincia. Nel corso della conferenza stampa di presentazione verranno svelati i dettagli logistici e organizzativi della manifestazione. Tra questi, spiccano la scelta simbolica della madrina del Bari Pride 2026, il tracciato esatto del corteo che attraverserà le vie principali della città e l’elenco dei patrocini istituzionali ricevuti, con una conseguente presa di posizione ufficiale del coordinamento nei confronti delle diverse amministrazioni locali. I portavoce presenteranno inoltre il documento politico programmatico che fa da colonna portante alla mobilitazione.