Retake colora la scuola dell’infanzia: un murale per la Martin Luther King di Bari

Annunci

Un nuovo spazio di bellezza, colore e partecipazione prende vita nel quartiere Poggiofranco. Lunedì 8 giugno alle ore 12.00 sarà inaugurato il murale Un giardino a colori, realizzato dall’artista Daniela Giarratana presso la Scuola dell’Infanzia Martin Luther King, in via Martin Luther King 38 a Bari.

L’iniziativa, promossa da Retake Bari in collaborazione con la comunità scolastica, rappresenta un nuovo tassello nel percorso di valorizzazione degli spazi educativi avviato negli ultimi anni all’interno dell’Istituto Comprensivo Poggiofranco – T. Fiore.

Dopo i murales Jimmy e il popolo delle formiche (2024) e Crescere insieme (2025), realizzati da Daniela Sersale presso la Scuola Secondaria di primo grado T. Fiore, il progetto si sposta ora alla scuola dell’infanzia con un’opera pensata per i più piccoli.

Un giardino a colori trasforma le pareti del plesso in un grande racconto visivo fatto di elementi naturali, colori vivaci e dettagli interattivi. Tra fiori, animali e paesaggi immaginari trovano spazio anche delle ali dipinte che invitano bambini e famiglie a diventare parte dell’opera. All’ingresso della scuola campeggia inoltre la celebre frase I have a dream, omaggio ai valori di inclusione, speranza e crescita che ispirano l’intero progetto.

La realizzazione del murale ha richiesto circa tredici mezze giornate di lavoro, svolte esclusivamente nelle ore mattutine e rese particolarmente impegnative dalle frequenti piogge e dal vento che spesso caratterizza il capoluogo pugliese. Sebbene i bambini non abbiano potuto partecipare direttamente ai lavori per ragioni organizzative, hanno seguito con entusiasmo ogni fase del progetto.

«Le maestre accompagnavano spesso le classi a osservare il cantiere e i commenti dei bambini, la loro meraviglia e il loro entusiasmo, ci hanno dato grande energia. Molti si fermavano anche all’ingresso e all’uscita per mostrare il murale ai propri genitori», racconta Annalisa Condurro, responsabile di Retake Bari.

«Quello che ci rende più orgogliosi è vedere come un intervento artistico possa trasformarsi in un’occasione di comunità. Questo murale non è soltanto un’opera che rende più bello uno spazio scolastico, ma un segno concreto di attenzione verso i bambini, le famiglie e il quartiere. Una frase che ci ha colpito particolarmente è stata: “Ci voleva questo murale perché ha dato identità alla scuola”. Credo che racchiuda perfettamente il senso del nostro lavoro», aggiunge Condurro.

Determinante è stato anche il contributo dei cittadini che hanno supportato il progetto in diverse forme, confermando ancora una volta il valore della collaborazione tra scuola, territorio e comunità.

Alla cerimonia inaugurale saranno presenti il Sindaco di Bari Vito Leccese, la Presidente del Municipio II Alessandra Lopez, i rappresentanti della scuola, i volontari di Retake Bari e l’artista Daniela Giarratana.

«Ringraziamo Daniela Giarratana per la passione e la sensibilità con cui ha realizzato l’opera, tutti i volontari che hanno contribuito al progetto e Sikkens, che ancora una volta ha scelto di sostenere concretamente le nostre iniziative donando i colori necessari alla realizzazione del murale», conclude Annalisa Condurro.

Appuntamento

Scuola dell’Infanzia Martin Luther King – Via Martin Luther King 38, Bari

Lunedì 8 giugno 2026

Ore 12.00

Inaugurazione del murale Un giardino a colori realizzato da Daniela Giarratana