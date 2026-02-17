Investita mentre attraversa sulle strisce pedonali a Barletta, grave 48enne

Grave incidente nella serata di ieri in via Regina Elena a Barletta, dove una donna di 48 anni è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La vittima, è attualmente ricoverata in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe stato particolarmente violento. La donna è stata sbalzata contro l’auto, sfondando con il capo il parabrezza del veicolo. Le ferite riportate, in particolare al cranio, sono apparse fin da subito critiche ai soccorritori. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che, dopo aver stabilizzato la paziente, l’ha trasportata in codice rosso all’ospedale “Bonomo” di Andria. Il conducente dell’auto si è fermato immediatamente dopo l’urto per prestare soccorso. I rilievi sono affidati alla Polizia Locale, che dovrà chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.