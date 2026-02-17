MARTEDì, 17 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,298 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,298 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Investita mentre attraversa sulle strisce pedonali a Barletta, grave 48enne

Impatto violentissimo, la donna è stata sbalzata contro il parabrezza

Pubblicato da: redazione | Mar, 17 Febbraio 2026 - 08:47
ambulanza 118 asl
  • 2 sec

Grave incidente nella serata di ieri in via Regina Elena a Barletta, dove una donna di 48 anni è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La vittima, è attualmente ricoverata in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l’impatto sarebbe stato particolarmente violento. La donna è stata sbalzata contro l’auto, sfondando con il capo il parabrezza del veicolo. Le ferite riportate, in particolare al cranio, sono apparse fin da subito critiche ai soccorritori. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che, dopo aver stabilizzato la paziente, l’ha trasportata in codice rosso all’ospedale “Bonomo” di Andria. Il conducente dell’auto si è fermato immediatamente dopo l’urto per prestare soccorso. I rilievi sono affidati alla Polizia Locale, che dovrà chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Dal sequestro alla Caritas, oltre 500...

Oltre 500 capi di abbigliamento contraffatti, sequestrati nel corso di due...
- 17 Febbraio 2026
Cronaca

Rapina a mano armata in un...

È finito in carcere un 42enne di Nardò ritenuto responsabile di...
- 17 Febbraio 2026
Cronaca

Bari, musica oltre l’orario e spettacoli...

Stretta sulla malamovida a Bari. La Polizia di Stato ha effettuato...
- 17 Febbraio 2026
Segnalato da voi

Bari, a piedi (e in controsenso)...

Sopreso a correre in controsenso sulla tangenziale. E' accaduto a Palese,...
- 17 Febbraio 2026