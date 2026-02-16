LUNEDì, 16 FEBBRAIO 2026
Ostuni, sparano a un gatto in pieno petto: Dyson sopravvive per miracolo

Il proiettile ha perforato addome, milza e intestino

Pubblicato da: redazione | Lun, 16 Febbraio 2026 - 19:50
Dyson gatto
  • 53 sec

Un episodio di crudeltà gratuita ha scosso la comunità di Ostuni: Dyson, un gatto descritto come giocherellone e affettuoso, è stato ferito da un colpo di fucile a piombini. Il proiettile gli ha perforato la parete addominale, lesionando milza e intestino e provocando una grave emorragia interna. Le condizioni del felino sono apparse subito critiche, tanto da richiedere un intervento urgente.

Trasportato con urgenza alla Clinica Veterinaria Iaia di Ostuni, Dyson è stato sottoposto a un’operazione complessa nel cuore della notte. I medici hanno asportato la milza e riparato le lesioni interne per fermare l’emorragia e stabilizzare le sue condizioni. Secondo la struttura sanitaria, la tempestività dell’intervento è stata decisiva: “L’operazione è stata eseguita in tempi rapidissimi, e oggi Dyson è in ripresa e in gran forma”, hanno dichiarato i veterinari.

Il personale della clinica ha ricevuto un ringraziamento speciale per l’impegno e la dedizione dimostrati nel garantire al gatto una seconda possibilità di vita. Nonostante il lieto fine, resta forte il senso di amarezza per un gesto che non ha alcuna giustificazione e che riaccende l’attenzione sui maltrattamenti agli animali.

Dyson ce l’ha fatta, ma la gravità dell’accaduto solleva interrogativi importanti sulla responsabilità collettiva e sulla necessità di una vigilanza costante all’interno della comunità. Un episodio che non può lasciare indifferenti e che invita tutti a riflettere sul rispetto degli esseri viventi.﻿

