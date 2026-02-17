MARTEDì, 17 FEBBRAIO 2026
Maltempo, grandine e forte pioggia a Bari: traffico in tilt sulla statale 16

Gli automobilisti starebbero cercando riparo per via della scarsa visibilità

Pubblicato da: redazione | Mar, 17 Febbraio 2026 - 10:56
WhatsApp Image 2026-02-17 at 10.49.22
  • 50 sec

Una forte grandinata si è abbattuta negli ultimi minuti in città provocando diversi disagi al traffico. In particolare, sulla statale 16, direzione Nord, si registra traffico in tilt  per via della necessità di alcuni automobilisti di trovare riparo per la scarsa visibilità e per la possibilità che la grandine possa arrecare danno ai vecoli. Alcuni si sarebbero messi al riparo creando congestione. al traffico già rallentato per via della forte pioggia Lo segnala un cittadino. Non solo statale 16, diversi i disagi che si stanno registrando in città tra strade allagante e traffico rallentato. L’allerta maltempo di tipologia arancione proseguirà sino a questa sera.

