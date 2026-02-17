MARTEDì, 17 FEBBRAIO 2026
Bari, maltempo e mareggiate: cede porzione del lungomare in via dei Trulli

Transennata l'area

Pubblicato da: redazione | Mar, 17 Febbraio 2026 - 08:32
Torre a Mare
  • 40 sec

Una porzione del tratto di waterfront a Torre a Mare, in particolare in via dei Trulli, ha ceduto, forse per via del maltempo e delle forti mareggiate della scorsa notte. A segnalarlo il consigliere Municipale Francesco Ventrella sui social che esorta a prestare attenzione. Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha transennato l’area momentaneamente interdetta al transito. Si raccomanda di prestare. Per tutta la giornata di oggi è prevista allerta arancione per maltempo. In particolare, secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile sono in arrivo venti nord-occidentali da forti a burrasca, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Il livello di criticità arancione per rischio vento interessa indistintamente tutte le zone di allerta della regione, dal Gargano alle Isole Tremiti, passando per il Tavoliere e i bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, fino alla Puglia centrale adriatica e bradanica, al Salento, al Sub-Appennino Dauno e alle aree del Basso Ofanto e del Basso Fortore.

Le autorità raccomandano prudenza, soprattutto nelle aree maggiormente esposte alle raffiche e lungo i litorali, dove le condizioni del mare potrebbero determinare disagi. Particolare attenzione è richiesta anche alla circolazione stradale e alla presenza di strutture o oggetti che potrebbero essere sollevati dal vento.attenzione.

Foto Facebook

 

