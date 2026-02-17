MARTEDì, 17 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,306 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,306 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Nuovo set cinematografico in Puglia: casting per il film di Scamarcio

Riprese a maggio 2026

Pubblicato da: redazione | Mar, 17 Febbraio 2026 - 15:30
scamarcio
  • 36 sec

A maggio 2026 si svolgeranno in Puglia le riprese del “La Meraviglia del Mondo”, film, prodotto da Oz Film e Lebowski. Racconta la figura di Federico II di Svevia, noto come Stupor Mundi. Diretto da Francesco Lopez e interpretato da Riccardo Scamarcio, il progetto esplora la vita e l’eredità dell’imperatore attraverso riprese in luoghi storici come Jesi, luogo di nascita del sovrano. Vittoria Losavio e Natascia Abbattista, per il progetto prodotto da Lebowski e Oz Film con Rai Cinema e il sostegno di Apulia Film Commission, cercano quindi delle comparse.

– bambino, tra i 6 e i 10 anni, pugliese, occhi chiari
– ragazza, tra i 14 e 16 anni, pugliese, capelli e occhi scuri

“Si chiede di inviare – si legge nell’annuncio –
– un breve video di presentazione (mezzo busto, circa trenta secondi con eventuali esperienze, passioni, hobby);
– fotografia (una in primissimo piano e una figura intera, aggiornate alla data di invio, no occhiali)
– contatto personale di un genitore
📩 Inviare il materiale richiesto a:
meravigliadelmondo@ozfilm.it
scrivendo nell’oggetto: mdm_bambino oppure mdm_ragazza
Nel corpo della mail è importante specificare nome, cognome, data di nascita, altezza, città di residenza”

 

foto facebook

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

L’Esercito continua a incontrare i giovani...

Proseguono in tutta la regione le attività di orientamento e informazione...
- 17 Febbraio 2026
Amici a quattro zampe

Aveva investito e ucciso un cane...

È stato condannato a 1 anno e 3 mesi di reclusione...
- 17 Febbraio 2026
Dalla città

Bari, lavori sul ponte ferroviario: chiusura...

La ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche comunica che è stata...
- 17 Febbraio 2026
Salute e Medicina

Visori di realtà virtuale per ridurre...

Tre visori di realtà virtuale sono ora a disposizione dell’Istituto Tumori...
- 17 Febbraio 2026