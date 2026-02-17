Nuovo set cinematografico in Puglia: casting per il film di Scamarcio

A maggio 2026 si svolgeranno in Puglia le riprese del “La Meraviglia del Mondo”, film, prodotto da Oz Film e Lebowski. Racconta la figura di Federico II di Svevia, noto come Stupor Mundi. Diretto da Francesco Lopez e interpretato da Riccardo Scamarcio, il progetto esplora la vita e l’eredità dell’imperatore attraverso riprese in luoghi storici come Jesi, luogo di nascita del sovrano. Vittoria Losavio e Natascia Abbattista, per il progetto prodotto da Lebowski e Oz Film con Rai Cinema e il sostegno di Apulia Film Commission, cercano quindi delle comparse.

– bambino, tra i 6 e i 10 anni, pugliese, occhi chiari

– ragazza, tra i 14 e 16 anni, pugliese, capelli e occhi scuri

“Si chiede di inviare – si legge nell’annuncio –

– un breve video di presentazione (mezzo busto, circa trenta secondi con eventuali esperienze, passioni, hobby);

– fotografia (una in primissimo piano e una figura intera, aggiornate alla data di invio, no occhiali)

– contatto personale di un genitore

📩 Inviare il materiale richiesto a:

meravigliadelmondo@ozfilm.it

scrivendo nell’oggetto: mdm_bambino oppure mdm_ragazza

Nel corpo della mail è importante specificare nome, cognome, data di nascita, altezza, città di residenza”

