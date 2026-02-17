MARTEDì, 17 FEBBRAIO 2026
L’Esercito continua a incontrare i giovani in Puglia: orientamento per carriera in uniforme

Finalizzate a supportare gli studenti prossimi all’ingresso nel mondo del lavoro

Mar, 17 Febbraio 2026
esercito
  • 19 sec

Proseguono in tutta la regione le attività di orientamento e informazione promosse dagli Infoteam del Comando Militare Esercito “Puglia”, finalizzate a supportare gli studenti prossimi all’ingresso nel mondo del lavoro nella conoscenza delle opportunità professionali offerte dall’Esercito Italiano.

Nel corso degli incontri, gli uomini e le donne dell’Esercito illustrano i diversi percorsi di arruolamento disponibili, fornendo indicazioni puntuali sui requisiti di accesso, sulle modalità di partecipazione ai concorsi e sugli sviluppi di carriera.

Tra le opportunità attualmente aperte, è possibile per i giovani tra i 18 e i 24 anni partecipare al concorso per 3.000 Volontari in Ferma Iniziale (VFI), con scadenza il 18 febbraio 2026. I bandi e tutte le informazioni di dettaglio sono consultabili sul portale ufficiale dell’Esercito Italiano www.esercito.difesa.it

L’iniziativa rientra nel più ampio impegno dell’Esercito volto a favorire un dialogo diretto con le nuove generazioni, offrendo strumenti concreti per una scelta consapevole e informata verso una carriera al servizio del Paese.

