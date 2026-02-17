MARTEDì, 17 FEBBRAIO 2026
Cabtutela.it
87,298 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
87,298 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Rapina a mano armata in un bar nel Leccese, arrestato 42enne

Il malvivente incastrato dalle telecamere

Pubblicato da: redazione | Mar, 17 Febbraio 2026 - 09:34
polizia
  • 2 min

È finito in carcere un 42enne di Nardò ritenuto responsabile di una rapina aggravata a mano armata ai danni di un bar cittadino. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita il 12 febbraio dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Nardò, su disposizione dell’autorità giudiziaria.

I fatti risalgono allo scorso 24 gennaio quando, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe fatto irruzione nel locale armato di una pistola giocattolo priva del tappo rosso, minacciando il titolare e facendosi consegnare l’incasso giornaliero, pari a circa 300 euro. Subito dopo si sarebbe dato alla fuga a bordo di un motociclo.

Le indagini, avviate nell’immediatezza, si sono basate sulle dichiarazioni della vittima e dei testimoni presenti, oltre che sull’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nel bar e lungo le vie di accesso e di fuga. Gli accertamenti hanno consentito di individuare un sospettato e di procedere a una perquisizione domiciliare, nel corso della quale sono stati sequestrati la pistola giocattolo utilizzata per il colpo, il motociclo e gli indumenti indossati durante la rapina.

Gli elementi raccolti hanno portato all’emissione della misura cautelare, aggravata dalla recidiva infra-quinquennale. La posizione del 42enne risulta inoltre appesantita da episodi di maltrattamenti nei confronti del padre, finalizzati – secondo l’accusa – a ottenere denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Lecce, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Dal sequestro alla Caritas, oltre 500...

Oltre 500 capi di abbigliamento contraffatti, sequestrati nel corso di due...
- 17 Febbraio 2026
Cronaca

Rapina a mano armata in un...

È finito in carcere un 42enne di Nardò ritenuto responsabile di...
- 17 Febbraio 2026
Cronaca

Bari, musica oltre l’orario e spettacoli...

Stretta sulla malamovida a Bari. La Polizia di Stato ha effettuato...
- 17 Febbraio 2026
Segnalato da voi

Bari, a piedi (e in controsenso)...

Sopreso a correre in controsenso sulla tangenziale. E' accaduto a Palese,...
- 17 Febbraio 2026